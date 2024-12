Spaccio a Cortemaggiore: pesanti condanne per due giovani marocchini

Sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e a 4 anni e sei mesi di reclusione i due giovani marocchini arrestati a Vigolo nello scorso marzo per spaccio a Cortemaggiore dai carabinieri.

I due giovani stranieri, prima di essere fermati a bordo della loro vettura, avevano provato a scappare speronando e danneggiando un’auto dei carabinieri. Ecco perché colui che guidava la vettura si è visto infliggere una pena superiore. La sentenza è arrivata nella mattinata di oggi, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

All’esito delle perquisizioni personali, del mezzo e dell’abitazione, erano stati trovati 85 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, 30 grammi di hashish e 800 euro in contanti, inequivocabile provento dell’attività di spaccio, nonché di materiale atto al confezionamento dello stupefacente: bilancini di precisione, coltelli, bustine e cellophane.