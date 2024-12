Università Cattolica, proclamati i 45 laureati con il Double degree

Hanno potuto studiare all’estero in diversi Paesi per diventare cittadini del mondo e adesso hanno il futuro nelle proprie mani.

Giornata di festa per i 45 studenti del Double Degree in International management della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. All’interno dell’auditorium Mazzocchi dell’Ateneo si è infatti svolta la Double Degree Graduation Ceremony per la proclamazione dei laureati da parte del preside di Facoltà Marco Allena, della professoressa Laura Zoni, ordinaria di Programmazione e controllo e coordinatrice del programma di doppia laurea in International management, e dei professori che hanno curato le tesi. Ci sono stati momenti anche commoventi, con alcuni studenti che hanno ricordato i giorni passati insieme con i compagni, gli sforzi fatti e i tanti complimenti all’Università per come sono stati “coccolati” in questi quattro anni. Alla fine della cerimonia, come da tradizione, il doppio lancio del tocco prima in auditorium e poi all’esterno del campus per poi festeggiare con amici e parenti. Come detto, sono 45 gli studenti della doppia laurea in International management, di cui 16 internazionali, provenienti soprattutto da Francia, Germania e Paesi Bassi e ora sono in possesso di un doppio titolo di studio che, oltre a quello italiano, comprende anche un secondo titolo conseguito nelle Facoltà che hanno frequentato (Stati Uniti, Francia, Germania, Paesi Bassi e Inghilterra).

DOUBLE DEGREE: I 45 LAUREATI

Questi gli studenti che si sono laureati: Filippo Alessandrini, Rachele Barcard, Clement Bernard, Matteo Bernini, Francesca Bianchini, Capucine Bonnaire, Luca Ben Bremaier, Chiara Casaroli, Ousmane Diakhaby, Jessica Dossena, Valentine Heloise Esther Duchateau, Emma Denise Chantal Durand, Federica Ferrario, Federico Ferri, Tommaso Folli, Chiara Frigerio, Gaia Frigerio, Nicla Fusaro, Luca Girolimini, Sebastiano Gonnella, Giorgio Guagnini, Luane Martine Monique Henquinet, Chloe Emmanuelle Huby, Marco Kohlloeffel, Jeanne Bernadette Anne Mari Lacroix, Irene Loriga, Jeanne Machault, Martina Marazzi, Alice Mariani, Antonius Bernard Motschmann, William Philemon Victor Mwangelu, Luca Pegorini, Riccardo Perta, Nicolette Sophie Puelmanns, Carmen Estela Reyes Chavez, Sem Rijnders, Susanna Rocca, Carlotta Rusticelli, Francesca Gaia Salvini, Thomas Pepijn Scheltema, Alberto Tavazzi e Francesco Maria Valente.