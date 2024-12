Al centro commerciale Gotico lo stand del Gruppo Libertà fino alle 18.30

Una presenza speciale, messa in pista in previsione delle feste, e garantita dalle incaricate del customer care e da alcune hostess. L’intenzione è di mostrare i prodotti e i servizi di Libertà e di mettersi a disposizione del pubblico per rispondere all’acquisto degli abbonamenti, ottimo regalo di Natale per sé o per amici.

La presenza del Gruppo sarà ancora più speciale, grazie all’intervento di alcuni giornalisti del Gruppo. Al mattino allo stand del Gotico interverrà Marzia Foletti , Elisa Malacalza seguirà nelle ore della pausa pranzo. Nella “mini maratona” seguiranno Nicoletta Marenghi al pomeriggio e Michele Rancati.