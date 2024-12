Con hashish e bilancino a scuola: 16enne denunciato dalla polizia

A scuola con bilancino e oltre nove grammi di hashish. Per questo le volanti della questura di Piacenza hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti uno studente di 16 anni.

È accaduto nella mattinata di venerdì 20 dicembre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Gli agenti sono intervenuti in un istituto cittadino a seguito della segnalazione dei docenti che più volte avrebbero notato alcuni ragazzi appartarsi in una zona isolata della scuola insieme al giovane.

Hashish e bilancino a scuola

Gli agenti dopo aver individuato il 16enne hanno scoperto che aveva con sé una piccola bustina trasparente con all’interno undici pezzetti di hashish per un peso complessivo di 9,58 grammi. Al termine di una perquisizione più approfondita, è stato rinvenuto addosso al giovane anche un bilancino elettronico di piccole dimensioni verosimilmente utilizzato proprio per pesare la sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed il giovane, accompagnato in Questura per le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.