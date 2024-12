Castel San Giovanni, campane mute per incendio al quadro elettrico

Le campane della Collegiata di piazza cardinale Casaroli sono mute. Un incendio ha devastato il quadro elettrico che governa le campane che a Natale, a meno che non si riesca a intervenire per tempo, rischiano di non suonare. L’incendio per fortuna si è fermato al solo quadro elettrico, Il parroco, non sentendo scandire le ore come solitamente avviene, ha avvisato il tecnico.

Una volta salito sul campanile, il tecnico incaricato ha trovato l’impianto elettrico che aziona le pesanti campane della Collegiata completamente devastato a causa di un incendio, forse scoppiato per un cortocircuito. “Fortunatamente – dice il parroco don Andrea Campisi – il locale era isolato motivo per cui l’incendio non si è propagato”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ