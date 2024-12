Grave incidente a San Pietro in Cerro, due feriti trasportati in ospedale

Grave incidente nel territorio comunale di San Pietro in Cerro. Per cause ancora da chiarire, verso le 19.30 di domenica 22 dicembre, due auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 462 in direzione di Cremona.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola. Con loro anche i soccorritori del 118 con l’auto infermieristica di Fiorenzuola e l’ambulanza della Pubblica assistenza Cortemaggiore.

Due le persone coinvolte nell’impatto. I feriti, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.