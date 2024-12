Profondo rossonero, il Fiorenzuola crolla e prende cinque schiaffi dal Prato

Cinque schiaffi che fanno male, malissimo per il Fiorenzuola che soccombe sotto i colpi del Prato affondando all’ultimo posto in classifica in Serie D.

Il “peggio” se l’è lasciato per il finale. Come se fosse una cena, ma al contrario: sotto l’albero il Fiorenzuola ha deciso che non c’era spazio per nessun regalo, perché tutti quelli che aveva incartato li ha “offerti” a un Prato che mai si sarebbe aspettato cotanta bellezza e generosità. Un Natale da incubo per i rossoneri, che aspettando l’erede di Cammaroto (Andrea Ciceri avrà il coraggio di imbarcarsi in questa avventura dopo quello che hanno visto i suoi occhi?) sprofondano letteralmente al “Lungo Bisenzio”, chiudendo il girone d’andata all’ultimo posto e con una striscia aperta di ben sette sconfitte consecutive. Solo che se le sei precedenti erano state tutte di stretta misura, alcune anche con debiti rimpianti, questa decisamente le batte tutte: cinque schiaffi in piena regola, con il prato avanti 2-0 dopo nemmeno 10’ e la sensazione di uno sbandamento generale che preoccupa e non poco quanto a prospettive. E forse anche con la consapevolezza che aver ritardato il cambio di una settimana, aspettando la sosta natalizia, non si sia rivelata una scelta tanto saggia, né azzeccata.

PRATO – FIORENZUOLA 5-0

PRATO (4-3-1-2): Fantoni 6,5; Giusti 6, Conson 6,5, Diana 6, Girgi 7 (39’ pt Videtta 6); Remedi 6,5, Pizzutelli 7 (29’ st Azizi 6), Limberti 6; Cozzari 6,5 (35’ st Baldari 6); Barbuti 6,5 (19’ st Pereira Lopez 7), Magazzù 7 (19’ st Rossi A. 6,5). A disp.: Caroti, D’Amato, Rossi Alessandro. Al.: Mariotti 7.

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli 5; Bran 5 (29’ st Conciari 6), Ronchi 5, Parisi 5,5; Niccolai 5,5 (9’ st Postiglioni 6), De Ponti 5, Trovade 5, Lauciello 5 (9’ st Oboe 6), Gavioli 5,5 (39’ st De Simone sv); Cancello 5,5, Piro 6 (29’ st Censi 6). A disp.: Cabrini, Lori, Fontana, Rota. All.: Guglieri 5,5.