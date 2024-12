Futuro e speranza, arrivano gli auguri di Natale del Vescovo Cevolotto

“C’è bisogno di futuro e di speranza. Con queste parole rivolgo i miei auguri alla nostra comunità” ha usato queste parole il vescovo della Diocesi Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto.

Nella giornata di oggi, il Vescovo ha tenuto la consueta conferenza stampa per fare gli auguri alla comunità e ai cittadini. Ha deciso di scrivere una lettera a Gesù Bambino, nella quale ha messo in evidenza l’esigenza di maggiori solidarietà e integrazione, soprattutto riguardo gli alloggi per coloro che sono in difficoltà economiche e, in alcuni casi, provengono da altri paesi.

“Dobbiamo sconfiggere i pregiudizi e abbracciare la filosofia dell’accoglienza per mettere nelle migliori condizioni tutte le persone che arrivano nel nostro Paese” ha poi aggiunto il Vescovo, che si è soffermato anche sull’importanza del reinserimento dei detenuti nella società “Abbiamo bisogno di investimenti da parte dell’amministrazione penitenziaria, affinché la detenzione sia l’opportunità per far nascere futuri nuovi”.