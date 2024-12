Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola: “No ai botti, sì ai gesti solidali”

“Ci appelliamo con fiducia al buon senso e alla responsabilità dei nostri cittadini. Guardiamo a un gesto di solidarietà che possa risuonare con maggior forza sul territorio” con queste parole il Sindaco di Fiorenzuola D’Arda Romeo Gandolfi ha voluto rivolgere un appello ai cittadini per sensibilizzarli sui pericoli che comportano l’utilizzo dei botti e dei fuochi d’artificio.

L’Amministrazione comunale ha deciso di non emettere un’ordinanza contingibile e urgente, perché, come spiegato nei giorni scorsi dalla Prefettura di Piacenza e dal testo del Viminale del 2016, “la possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinaria contingibile e urgente di divieto di utilizzo di botti e fuochi d’artificio è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti fuori dall’ordinario”.

“Chiediamo che i cittadini facciano un gesto di solidarietà per fare rumore. Ci appelliamo con fiducia alla loro sensibilità e al loro senso di responsabilità, invitandoli a non far scoppiare in questi giorni botti e fuochi d’artificio, soprattutto nei pressi di ospedali, residenze protette e canili, dove ci sono pazienti, anziani e animali, che sono i soggetti più sofferenti a riguardo” ha aggiunto Gandolfi.

Lo stesso Sindaco ha invitato i cittadini a compiere azioni di solidarietà a favore del territorio e delle associazioni che operano a favore delle persone anziane e bisognose: gesti silenziosi che possono risuonare nella comunità molto più dei fuochi artificiali.