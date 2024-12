Gli auguri della sindaca: “Il 2024 anno difficile, la nuova Cittadella migliora Piacenza”

Palazzo Mercanti ha ospitato il tradizionale appuntamento prenatalizio tra la giunta comunale di Piacenza e i rappresentanti della stampa locale. L’esecutivo guidato da Katia Tarasconi durante la mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, ha risposto alle domande dei giornalisti toccando vari temi che hanno caratterizzato l’intero anno.

“Con Cittadella migliora la parte Nord di Piacenza”

“Il 2024 è stato un anno difficile dal punto di vista della dialettica, ma anche grazie alla riqualificazione di piazza Cittadella porterà a un miglioramento complessivo del comparto Nord della città” le parole della sindaca.

La prima cittadina ha sottolineato anche la qualità del lavoro portato avanti dalla giunta e l’importanza dei tanti cantieri avviati nel 2024: “Sono molto orgoglioso della mia squadra – afferma la prima cittadina -, ognuno ha dato il massimo per portare a termine i progetti che siamo convinti abbiano un senso per la città. Ringrazio il consiglio comunale con cui non è mai mancata una dialettica anche costruttiva”.

la sindaca: “Auguro ai cittadini il tempo”

Durante la mattinata, affrontato anche il tema bagni pubblici: “Abbiamo fatto un prezioso lavoro di riqualificazione e presidio in loco – continua la sindaca -. Il 2025 sarà l’anno della manutenzione. Almeno dieci cartelli ogni giorno li vedo abbattuti, c’è poco rispetto della cosa pubblica. Se riuscissimo a trovare meccanismi per avere accortezza per un bene che è di tutti sarebbe bello avere più amore per lo spazio comune”.

Infine Tarasconi si è rivolta alla cittadinanza: “Augurio per i piacentini è il tempo, lo diamo per scontato, ma la vita è un lampo. Ringrazio la stampa: unica base solida della democrazia come diceva Winston Churchill”.