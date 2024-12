“Impedire il protrarsi della pericolosità sociale”: locale chiuso per sette giorni

La Divisione Polizia Amministrativa della questura di Piacenza ha notificato oggi la chiusura per sette giorni di un bar nella zona di viale dante, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

“La sospensione dell’attività – spiega la questura – si è resa necessaria dopo un intervento del 9 dicembre scorso in seguito ad un’aggressione ai danni di una ragazza all’interno del locale per una lite per futili motivi occorsa con un’altra donna. Analogamente il 27 luglio la squadra Volante era intervenuta per una lite violenta fra 5-6 persone che venivano tutte identificate e denunciate per il reato di rissa. Per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e di turbativa dell’ordine pubblico e prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora nell’immediato rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato adottato il provvedimento della durata di sette giorni”.