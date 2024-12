Alcool a minorenni e una lunga serie di irregolarità: bar sanzionato a Piacenza

I clienti dei bar vedono solo l’involucro esterno del posto che frequentano, fatto di banconi e bicchieri che dovrebbero essere puliti. Il dietro le quinte, talvolta, può essere raccapricciante. E questo è successo in un bar di Piacenza sabato notte: i Carabinieri del NAS di Parma, in collaborazione con i Carabinieri di Piacenza Principale, hanno trovato uno scenario poco consono a un esercizio del genere.

ragnatele e polvere vicino al cibo

Durante l’ispezione igienico-sanitaria, i Carabinieri hanno constatato che uno dei depositi degli alimenti era pieno di ragnatele, polvere e materiali non pertinenti l’attività commerciale. Hanno anche riscontrato che le bottiglie delle bevande erano sistemate dietro il bancone, ma a diretto contatto con il pavimento.

non rispettate le regole per il consumo di alcool

Oltre le gravi mancanze dal punto di vista igienico-sanitario e l’omessa attuazione delle procedure H.A.C.C.P., riguardo la mancanza di un elenco dei fornitori qualificati e il mancato monitoraggio previsto per la lotta contro gli animali infestanti e striscianti, le forze dell’Ordine hanno anche riscontrato la totale assenza dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico. Lo stesso apparecchio è obbligatorio per gli esercizi muniti di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche con orario di chiusura successivo alla mezzanotte. La stessa sera sono state vendute bevande alcoliche a cinque minorenni, seppur maggiori di sedici anni.

Per chiudere il lungo elenco delle violazioni di questo bar, mancava anche il libro degli allergeni, necessario per tutelare i clienti che soffrono di allergie e intolleranze ad eventuali ingredienti presenti nei cibi e nelle bevande.

più di 3.700 euro di sanzioni

Il titolare del bar non dimenticherà facilmente la nottata di sabato: le sanzioni per le violazioni amministrative sono di 3.733 euro ed è stata emessa anche una diffida. Riguardo le violazioni igienico-sanitarie è stata avvisata AUSL locale per i provvedimenti di competenza.