Si addormenta e rimane chiuso tutta la notte in una discoteca di Piacenza

Discoteca, balli e amici, ma nessun ritorno a casa. Un sabato sera un po’ diverso per un sedicenne di Piacenza e per la sua famiglia. Chiuso nel locale, salvato dalla madre.

Il ragazzo, che era andato nella discoteca People di via Chiapponi con i suoi amici, si è addormentato nel bagno della stessa verso le 3 del mattino.

Quando si è svegliato, l’amara sorpresa: il locale era buio e vuoto, gli amici erano andati via e non c’era più nessuno. Camerieri, dj, barman, clienti, tutti a casa.

Quando ha cominciato a girare il locale per cercare aiuto, è arrivata la seconda amara constatazione: il suo cellulare era scarico, non c’era modo di chiamare nessuno.

Avvicinatosi all’uscita del locale, la scontata conclusione: la porta era chiusa a chiave. Era “prigioniero” della discoteca. E chissà per quante ore lo sarebbe stato se nessuno fosse andato a cercarlo

LA MADRE PREOCCUPATA SALVA IL FIGLIO

La figura eroica di questa strana vicenda non può che essere la madre del ragazzo. La donna era preoccupata nel non veder tornare il figlio, così ha deciso di chiamare la polizia. Mossa dall’istinto genitoriale, non ci ha pensato due volte ed uscita in piena notte per cercarlo. Si era informata dagli amici su dove l’avrebbe potuto trovare, così si è avvicinata proprio alla discoteca. Tutta chiusa, ma non silenziosa: in lontananza, ovattate, ha sentito le urla di aiuto del ragazzo.

A quel punto la donna ha chiamato di nuovo la polizia. Gli agenti sono accorsi con una pattuglia, hanno contattato il titolare del locale, che è poi arrivato con le chiavi per “liberare” il ragazzo.

Una storia, per fortuna, a lieto fine. Non è il primo caso in città, infatti anni fa un uomo era rimasto chiuso in un cinema a luci rosse perché si era addormentato durante la proiezione del film.