Casa di riposo Ceresa, è un Natale dolcissimo grazie ai panettoni della Bottigelli

“Insieme è un posto meraviglioso dove stare”. Alla Casa di riposo Ceresa di San Giorgio lo hanno scritto sulle palline di Natale che addobbano l’albero, all’ingresso dell’edificio. Una frase semplice, come il sorriso sul volto di un’anziana.

E di sorrisi, anche quest’anno, ne sono stati regalati parecchi agli ospiti della struttura: l’ultimo di questi arriva direttamente dall’Associazione William Bottigelli che, come ogni anno in occasione delle festività, ha fatto sentire tutto il suo calore e la sua vicinanza attraverso un piccolo regalo. Una quarantina di panettoni è stata consegnata agli anziani non autosufficienti presenti nella struttura, che così potranno festeggiare il Natale nella maniera più dolce possibile.

Una tradizione che si rinnova ormai da qualche anno grazie all’instancabile Luigi Cattaneo, caposala della casa di riposo e grande amico della Bottigelli.

“Come sempre – spiega – dobbiamo ringraziare Eusebio Di Francesco, Jimmi Bottigelli, Angelo Gardella e tutti gli amici della Onlus, che grazie a questi piccoli gesti fanno sentire meno soli i nostri vecchietti”.

“Quello dei panettoni di Natale della Bottigelli – aggiunge la direttrice della Casa di riposo, Michela Ferri – è un appuntamento annuale molto atteso nella nostra struttura. I nostri anziani amano raccontare e raccontarsi, riportandoci ai tempi in cui i doni erano veramente attesi e le famiglie si riunivano con una magia particolare. Ora, per molti di questi anziani, la famiglia siamo noi e stando insieme, come recita anche la pallina natalizia che abbiamo deciso di donare in cambio dei regali ricevuti, vogliamo ricreare il calore di cui hanno bisogno soprattutto in questi momenti dove spesso la solitudine tende a farsi sentire ancora di più”.

Come se non bastasse, l’Associazione Bottigelli – in collaborazione con le Suore della Provvidenza di monsignor Torta guidate da Albina Dal Passo – ha realizzato 110 pacchi di Natale, che verranno consegnati alle famiglie bisognose di Piacenza e provincia.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI