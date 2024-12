Dalla diga stellata 8mila euro all’hospice di Borgonovo: “Territorio e solidarietà”

Grazie a “Una diga stellata” sono stati raccolti ben 8mila euro da destinare all’hospice di Borgonovo. Una cifra considerevole raccolta grazie ai circa 200 invitati che la scorsa estate hanno cenato sotto le stelle, lungo il coronamento della diga, con i piatti serviti dalla chef Isa Mazzocchi.

In quattro edizioni l’evento, “per noi un evento di promozione territoriale a cui abbiamo legato l’aspetto solidaristico” dice il sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini, ha consentito di devolvere alla Casa per le cure palliative di Borgonovo oltre 20 mila euro. “Ma al di là delle cifre, l’hospice – dicono gli operatori coordinati dal direttore sanitario Flavio Mazzocchi – non è solo costi, è soprattutto cura del paziente che viene preso in carico prima di tutto come persona”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ