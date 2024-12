“Gravi carenze igieniche”: i Nas sospendono una pasticceria in Val d’Arda

I carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni di Parma hanno recentemente intensificato le attività di vigilanza igienico-sanitaria in pasticcerie e panifici delle province di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative in materia di etichettatura e igiene, in particolare per i prodotti tipici delle festività natalizie, come panettoni, pandori e dolci artigianali.

In una pasticceria della Bassa Val d’Arda, i militari hanno trovato “gravi carenze igieniche, tra cui la presenza di blatte, ragnatele e superfici vetuste”. Le celle frigo erano prive di manutenzione e i taglieri usurati. L’attività è stata immediatamente sospesa dall’Ausl e i carabinieri del Nas hanno inflitto al titolare dell’attività una sanzione di mille euro ed emesso una diffida per l’etichettatura incompleta.

In Val Luretta, invece, in una panetteria pandori e panettoni artigianali erano privi dell’indicazione del “Quid” (la dichiarazione quantitativa degli ingredienti) e dell’elenco degli allergeni. La sanzione comminata ammonta a 666 euro, accompagnata da una

diffida.