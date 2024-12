Non c’è pace per la montagna: “Vigilia di Natale senz’acqua in tutto il paese”

Non c’è pace per la montagna gropparellese. Dopo aver passato oltre due giorni senza elettricità tra l’otto e il nove dicembre i residenti della frazione di Groppovisdomo hanno dovuto affrontare anche la mancanza di acqua corrente.

Un disagio iniziato nella mattinata di ieri, lunedì 23 dicembre, e proseguito fino al primo pomeriggio di oggi. “Non solo a Groppovisodmo, ma anche in alcune località limitrofe” spiega un abitante della zona. Il disservizio sarebbe stato causato da una problematica dell’acquedotto gestito da Ireti. “Abbiamo chiamato ed effettuato diverse segnalazioni, ma per ore non abbiamo ricevuto nessuna risposta chiara” lamenta un altro residente.

“Buon Natale dalla montagna” ironizza un abitante di Groppo. Dopo oltre 44 ore senza acqua corrente gli operatori di Ireti sono riusciti a risolvere il guasto e nel primo pomeriggio della vigilia la problematica è rientrata.