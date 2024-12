Peluche ai bimbi ricoverati, Mattia spiazza Babbo Natale: “Ti regalo il mio ciuccio”

Babbo Natale, accompagnato da una delegazione di volontari delle società sportive del consorzio MioVolley, ha portato un po’ di magia natalizia nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza, accolto dal primario Giacomo Biasucci e dal personale in servizio.

Letto per letto, sono stati consegnati dei peluche (raccolti durante le ultime partite e alla cena sociale) ai bambini ricoverati, regalando loro un sorriso e un momento di gioia in questo momento particolarmente speciale dell’anno, che molti piccoli devono trascorrere lontano da casa.

Un momento profondamente toccante è arrivato quando Mattia, un bimbo di soli tre anni, dopo aver incontrato Babbo Natale lo ha richiamato per donargli il suo ciuccio.

Un gesto semplice ma pieno di significato, che ha riempito il cuore di emozione a tutti i presenti.