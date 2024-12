“Oltre il Muro” cerca una sede: “Speriamo possa essere il regalo di Natale”

Abbattere le barriere tra il carcere e la società, promuovendo la dignità e il futuro delle persone detenute. E’ questo lo scopo dei volontari dell’associazione “Oltre il Muro”, una realtà che si distingue per il suo impegno a favore dei detenuti nel carcere di Piacenza. Fondata nel 2006 l’associazione opera all’interno del carcere per promuovere il recupero e il riscatto sociale delle persone attraverso numerose iniziative.

Il coinvolgimento attivo dei volontari è fondamentale in questo processo: uomini e donne che offrono il loro tempo aiutando i detenuti a riscoprire il loro valore umano.

L’associazione al momento non ha una sede e il presidente Enrico Rizzo lancia un appello: “Ci sono alcuni imprenditori come Valter Bulla e Bruno Giglio che ci aiutano, per il resto i piacentini sono restii a tendere una mano quando si parla di carcere. Al momento abbiamo urgentemente bisogno di trovare una sede di appoggio. Spero che possa essere un bel regalo di Natale”.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI