Pranzo alla Caritas, Lorenzo e Claudia: “Il nostro Natale donato a chi ha bisogno”

Un Natale diverso, lontano dalle tradizionali cene familiari, ma ricco di calore umano e speranza. Questo è stato il Natale vissuto oggi, 25 dicembre, alla Caritas di Piacenza, dove è stato servizio il pranzo a 120 persone in difficoltà, grazie al lavoro di 22 volontari che hanno reso l’atmosfera speciale. Tra loro, spicca la scelta di una coppia, Lorenzo e Claudia, che ha deciso di trascorrere la giornata di festa in modo alternativo: invece di sedersi a tavola con i propri cari, i due fidanzati hanno scelto di fare un gesto concreto di solidarietà, aiutando a preparare le tavole e servire i piatti a chi ha bisogno.

La sala della Caritas, addobbata con calore, ha accolto i commensali. Per molti di loro, il pranzo di Natale rappresenta una delle rare occasioni per vivere la festa in compagnia e con un pasto caldo. Il clima di comunità e accoglienza ha permeato l’intero evento, con i tavoli disposti in modo tale da favorire l’interazione tra le persone, un gesto che ha voluto sottolineare l’importanza della condivisione.

Lorenzo e Claudia hanno scelto di fare volontariato in questo giorno speciale per un motivo semplice ma profondo: “Volevamo dare qualcosa di nostro, qualcosa che andasse oltre i regali materiali. Vedere la gioia e l’emozione di chi arriva senza molte certezze e sa che qui troverà un pasto caldo e qualcuno che lo ascolta, è stato davvero significativo”, hanno spiegato.

La giornata si è conclusa con un sorriso, un abbraccio e la promessa di continuare a camminare insieme, perché, come ha detto uno dei volontari, “ogni piccola azione di generosità può fare la differenza per chi è in difficoltà”.