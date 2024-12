“Una montagna di auguri”: su Telelibertà alle 21 il concerto dei cori Cai e Monte Vignol

Un appuntamento imperdibile è il concerto “Una montagna di auguri”, che andrà in onda questa sera, mercoledì 25 dicembre, alle ore 21.00. Questo speciale concerto vedrà protagonisti il cori del Cai di Piacenza, diretto da Corrado Capellini, e il coro Monte Vignol di Avio (TN), sotto la direzione di Filippo Bandera. Un’occasione unica per ascoltare i canti natalizi e della tradizione di montagna in un’atmosfera di grande emozione e partecipazione.