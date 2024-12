Anpas Piacenza, da gennaio oltre 41mila servizi effettuati da 15mila volontari

A Natale, a Santo Stefano e tutti i giorni dell’anno chi ha bisogno d’aiuto sa che può contare sui volontari e dipendenti della grande famiglia di Anpas: organizzazione che nel territorio piacentino può contare su 12 pubbliche assistenze, vere e proprie sorelle a disposizione delle comunità dove operano.

“Ringrazio di cuore i presidenti, i volontari e i dipendenti che rappresentano in tutta la provincia un’organizzazione nata per garantire servizi fondamentali” le parole cariche di riconoscenza di Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas Piacenza. La celebrazione delle feste natalizie diventa anche occasione per stilare un bilancio delle preziose attività portate avanti da Anpas Piacenza. L’anno non è ancora finito, ma si parla già di 41.200 servizi di cui 19mila in emergenza effettuati da oltre 15.00 volontari e 55 dipendenti. “Numeri imponenti – evidenzia Rebecchi -. Un impegno ottimale da parte delle associazioni e del nuovo gruppo giovani creato per incrementare le iniziative nell’ambito sociale e a sostegno della popolazione più anziana”.

Non solo ambulanze e sirene

“Abbiamo percorso oltre un milione e 600mila chilometri attraversando in lungo e in largo tutto il nostro territorio rispondendo presente ai bisogni delle persone” continua Rebecchi. Anpas però non è solo ambulanze in sirena: “Nel 2024 abbiamo incrementato le attività e i servizi a a favore della cittadinanza – spiega Rebecchi -. È nata una forte collaborazione con il centro antiviolenza di Piacenza con l’obiettivo di essere sempre più pronti a gestire casi delicati e captare richieste d’aiuto implicite da riportare a enti preposti e forze dell’ordine”. Durante l’anno rinforzata anche la collaborazione con l’associazione ucraina “Nadiya odv”: “Una sinergia – commenta Rebecchi – che ci ha permesso di inviare nei luoghi massacrati dalla guerra un’ambulanza a servizio della popolazione“.

Il 2024 è stato anche l’anno del 120esimo anniversario dalla fondazione di Anpas, compleanno festeggiato trasversalmente in tutti i comuni della provincia illuminati per l’occasione di arancione. Un anno impegnativo nel quale gli operatori delle varie pubbliche assistenze non si sono mai tirati indietro intervenendo anche al di fuori della provincia come durante l’alluvione che ha colpito la Romagna.

Le sfide del 2025

Tra le sfide che il movimento dovrà affrontare nell’anno nuovo c’è anche il rinnovo della convenzione con l’Ausl di Piacenza. “Dovremo essere in grado di concretizzare una convenzione che possa permettere all’intera organizzazione di sostenersi – afferma il coordinator provinciale -. Senza l’apporto economico diventa davvero impossibile andare avanti”.

La speranza è anche quella di assistere a una continua crescita del numero di volontari in divisa arancione: “Riuscire ad avvicinare sempre più persone al nostro mondo investendo in formazione e in opportunità da mettere a disposizione delle fasce più deboli della popolazione”.