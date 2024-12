Borgonovo: al ristorante come in famiglia, cinque persone alla tavola solidale

Sono state cinque le persone che si sono sedute al tavolo, apparecchiato per chi il giorno di Natale era da solo, al ristorante “Il Leone di Borgonovo”. Tra chi ha risposto all’invito a pranzare in famiglia, insieme ai ristoratori Marco Pallaroni e Monica Morini, ci sono stati una giovane, da poco trasferitasi in Val Tidone per lavorare in logistica. “Si sono presentate anche due sorelle e un altro signore di Piacenza e ovviamente siamo stati felici di accoglierli” – dicono i due ristoratori. Al tavolo si è aggiunto anche un cliente abituale che al ristorante, all’ombra della rocca, ha trovato la sua seconda famiglia. “Il pranzo – dicono Monica e Marco – è stato piacevole. Le persone si sono integrate, anche con i clienti degli altri tavoli e questa è la cosa più bella”. Monica, ispiratrice del pranzo in famiglia per le persone sole pensa già al Natale 2025.