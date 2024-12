Croce Rossa: 30mila utenti raggiunti, 80 nuovi volontari e aiuti on line

La Croce Rossa di Piacenza è un punto di riferimento fondamentale per oltre 250 famiglie ogni anno, offrendo supporto e assistenza a chi è in difficoltà. Sono oltre 30mila gli utenti raggiunti. Il Comitato locale si impegna costantemente per rispondere alle necessità delle persone vulnerabili, attraverso una serie di servizi mirati che spaziano dalla distribuzione di viveri alla formazione linguistica, fino a progetti di supporto diretto a chi vive situazioni di emergenza.

La Croce Rossa di Piacenza si distingue anche per il suo impegno nell’integrazione e nel supporto a chi proviene da realtà diverse, offrendo corsi di italiano per persone di origine straniera. Con ben tre classi attive, l’iniziativa permette ai partecipanti di apprendere la lingua in modo pratico, facilitando il loro inserimento nella società e migliorando le opportunità di lavoro.

croce rossa di piacenza: unità di strada

Un altro pilastro dell’assistenza è rappresentato dall’unità di strada, che interviene nelle situazioni di emergenza per portare aiuto e supporto direttamente dove è più necessario. Inoltre, la Croce Rossa si fa sentire anche nei reparti ospedalieri e nelle strutture per disabili e anziani, grazie ai servizi di compagnia che, con il supporto degli operatori del sorriso e dell’unità cinofila, offrono conforto e solidarietà a chi vive momenti di solitudine e disagio.

SOSTEGNO ON LINE

Un’importante novità riguarda la possibilità di sostenere la Croce Rossa di Piacenza attraverso donazioni online, come indicato sulle pagine social dell’associazione. Questo strumento permette a chiunque, anche da lontano, di dare il proprio contributo a favore delle iniziative solidali, rafforzando la rete di supporto alla comunità.

Per chi desidera entrare in contatto con il Comitato, per chiedere informazioni o per offrire il proprio aiuto, è possibile scrivere una mail a [email protected] o contattare i profili social della Croce Rossa su Facebook e Instagram.

