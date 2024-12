Sito e app per valorizzare il turismo fluviale lungo il Po: il progetto dell’Isii Marconi

Il progetto dell’Isii Marconi per il patrimonio MaB Unesco PoGrande.

Dal laboratorio educativo di Infoambiente un sito e una app

La 15° Assemblea Plenaria dei Sindaci della Riserva MaB Unesco PoGrande, svoltasi

nei giorni scorsi a Brescello (Re), ha riconfermato l’assessora all’Ambiente Serena

Groppelli fra i 13 membri della Cabina di regia della Riserva, espressione degli 83

Comuni della province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia,

Parma e Rovigo.

Durante l’incontro è stato presentato – con grande successo – il progetto

“Pa(e)(s)saggio di testimone”, un invito ad osservare il paesaggio fluviale in bicicletta

e a trasmetterne la bellezza ad altri attraverso un laboratorio educativo didattico ideato e condotto dal 2019 dall’architetto Alessandra Bonomini per Infoambiente, Ceas del Comune di Piacenza e parte attiva delle rete di Educazione alla Sostenibilità della

Regione Emilia Romagna. Accanto a lei gli studenti Leopoldo Pollini, Alessandro

Imberti, Michele Corti, Daniele Paparella, Lorenzo Marchettini, Pietro Favarel e

Nikola Poplasen, che hanno illustrato il sito e l’app realizzati dalle classi 4F e 5F,

indirizzo informatico, dell’Isii Marconi, come preziosissimo contributo a supporto del

laboratorio.

Il progetto

“Abbiamo abbracciato questo progetto con entusiasmo e anche un po’ di incoscienza”,

racconta la professoressa Chiara Merli, che ha accompagnato i ragazzi con i colleghi

Raffaela Alessandrini e Fabrizio Bernardi in tutto il percorso, imparando insieme a

loro: “Siamo saliti in bicicletta quando erano poco più che bambini; ora, che sono

quasi uomini, sono stati in grado di fare qualcosa di grande, con competenza

professionale, in una sfida bellissima che ci ha portato lontano”.

“Sito e app sono mirati a diffondere i contenuti del progetto – precisa con orgoglio

l’assessora Groppelli – non solo a supporto di future uscite didattiche ma anche per

cittadini e turisti che si trovino a frequentare gli stessi luoghi, nel territorio della

riserva MaB Unesco PoGrande e sul tracciato della futura ciclovia Vento, in una sorta

di passaggio di testimone che ci fa innamorare di questi preziosi paesaggi e può

aiutarci a generare economie virtuose e sostenibili.