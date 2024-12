Villaggio di Babbo Natale e laboratori: tante attività all’Emporio Solidale

Donne che ritirano i vestiti, uomini che fanno la spesa, bambini che giocano felici. All’Emporio Solidale di Piacenza c’è sempre un’atmosfera positiva, nonostante gli utenti abbiano delle vite non particolarmente semplici.

i pacchi di natale solidali per le famiglie

Il periodo delle feste di Natale è sempre uno dei più intensi. Una delle volontarie, Maria Grazia Bardelli, è molto impegnata nel preparare scatoloni e organizzare il lavoro “Quest’anno abbiamo festeggiato il nostro quinto anno di attività. Nonostante molti utenti dell’Emporio non siano cattolici, sentono anche loro lo spirito natalizio. A ogni famiglia abbiamo regalato due pacchi di Natale. Parliamo di 130 utenti iscritti. La solidarietà è importante sempre, ma a Natale ancora di più. Durante le feste ti senti più vivo”.

le difficoltà di chi cerca lavoro

Sono tante le storie delle persone che vengono qui, molte delle quali riguardano ragazzi e ragazze che cercano lavoro. Una delle volontarie del Centro di Solidarietà di Piacenza, Giovanna Vezzoso, spiega i disagi di chi è in difficoltà e non riesce a trovare lavoro “Purtroppo la situazione è difficile, ma noi ce la mettiamo tutta. Tanti ragazzi e tante ragazze arrivano qui che non conoscono bene la lingua, quindi hanno molti problemi a trovare lavoro. Ricordo bene la vicenda di un ragazzo pakistano, che già parlava abbastanza bene l’italiano. Noi abbiamo seguito tutto il suo percorso, ha fatto tanti incontri con noi e alla fine, una volta compiuti i diciotto anni, è riuscito a trovare lavoro in una grande azienda di logistica”.

donne che trovano lavoro,

bambini al villaggio di babbo natale

Molti uomini e molte donne transitano dall’Emporio, c’è chi si ferma qualche volta, chi invece si affeziona al luogo e alle persone che prestano volontariato. Come una donna marocchina con due bambini: grazie all’Emporio ha trovato lavoro, adesso presta anche lei volontariato per donne che erano nella sua stessa situazione e porta spesso i suoi due bambini a giocare e a fare i compiti qui.

E proprio per i bambini sono organizzate numerose attività, come lo spazio giochi, l’affiancamento per lo studio e, in questi giorni, il Villaggio di Babbo Natale, dove i più piccoli possono svolgere laboratori creativi, partecipare ai balli di gruppo e leggere storie di Natale.

Una realtà solida del territorio cittadino, che dà aiuto e tanta fiducia a chi, purtroppo, incontra ostacoli nel proprio percorso di vita.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI