Ausl di Piacenza: con le festività cambiano orari e servizi, ecco l’elenco

In occasione delle festività alcuni orari di attività e accesso dei servizi dell’Ausl di Piacenza e del territorio subiranno delle variazioni.

Distribuzione diretta dei farmaci

Martedì 31 dicembre 2024 la Farmacia Distribuzione diretta di Piacenza, nella sede del nucleo antico dell’ospedale, sarà aperta dalle 8 alle 15 (non come di consueto alle 17) mentre il servizio nella sede di San Nicolò sarà chiuso per l’intera giornata del 31 dicembre 2024. Restano invariati gli orari della sede di Fiorenzuola dalle 9 alle 13, di Castel San Giovanni dalle 9 alle 13 e di piazzale Milano dalle 9 alle 13. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina della Farmacia territoriale sul sito aziendale.

TeleCup

Martedì 31 dicembre 2024 il servizio di prenotazione telefonica TeleCup resterà attivo fino alle 13.

Sportelli Cup

Martedì 31 dicembre 2024 gli sportelli Cup osserveranno un orario ridotto: i servizi del Polichirurgico chiuderanno alle 14, mentre per gli sportelli di Podenzano la chiusura è prevista per le 12.30. Tutti gli altri uffici dei Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza garantiranno il servizio nelle modalità consuete.

Centro per disturbi cognitivi e demenze

Fino al 4 gennaio al Centro per disturbi cognitivi e demenze (Cdcd) di Piacenza – sede di piazzale Milano – sarà attiva solo la segreteria telefonica al numero 0523.317844, con attività in presenza del personale infermieristico garantita al mattino solo venerdì 3 gennaio 2025.

Ufficio protocollo

Martedì 31 dicembre 2024, lo sportello dell’Ufficio protocollo di via Anguissola 15 a Piacenza rimarrà aperto dalle 9 alle 13.