Fondazione, Reggi si ricandida alla presidenza: “Bilancio migliore di sempre”

Il clima “positivo” in squadra in questi anni “ha fatto la differenza”. I risultati in termini di bilancio, di patrimonio ed erogazioni “sono i migliori di sempre”. Le iniziative, con la ristrutturazione dell’ex convento di Santa Chiara in testa, “numerose e più che lanciate”. Naturale che con queste premesse Roberto Reggi ambisca a ricandidarsi alla presidenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano per il prossimo quadriennio.

“In generale la continuità è un valore, lo è per la nostra Fondazione come per tutte le altre. Con il mio gruppo dirigente ci proponiamo dunque di gestire questo bene straordinario anche per il prossimo mandato” – dice Reggi sciogliendo la riserva. Si vota ad aprile, dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio. Ma la complessa macchina per il rinnovo del nuovo consiglio generale ha acceso i motori proprio in questi giorni (sei mesi prima, dice lo statuto) con gli inviti agli enti designanti a proporre le coppie di nomi per i seggi nel “parlamentino” di via Sant’Eufemia.

L’articolo di Marcello Pollastri su Libertà