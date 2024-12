Piozzano celebra i suoi giovani e l’ex maestra Stefanina Pallaroni

Piozzano può contare su cinque nuovi nati, tre neo diciottenni e tre ragazze neo laureate. Sono l’orgoglio e la speranza del piccolo comune tra Val Luretta e Val Trebbia a cui l’intero paese ha reso omaggio durante una festa che ha coinvolto tutta la comunità. Oltre alle sue giovani promesse i piozzanesi hanno reso omaggio alla figura di una donna, Stefanina Pallaroni, che non c’è più ma che, in qualità di ex maestra, tanto bene ha fatto a tutti i piozzanesi. All’ex maestra è stato intitolato il parco giochi, mentre la Pro loco ha destinato un contributo di mille euro a favore dell’hospice. Le feste in un paese che è una grande famiglia le si festeggiano anche così.