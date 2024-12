Podenzano, accendono un braciere in casa: due intossicati da monossido

Intossicazione da monossido all’interno di un’abitazione di Podenzano nella tarda serata di ieri, giovedì 26 dicembre. I vigili del fuoco e i mezzi del 118 hanno soccorso due uomini in un appartamento dopo che avevano respirato le esalazioni di un braciere che avevano acceso in casa per riscaldarsi. Entrambi sono stati trasferiti alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza, dove hanno trascorso la notte.

Sul posto i carabinieri di Ponte dell’Olio per le indagini.