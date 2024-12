Professore a una studentessa: “Extracomunitaria, ci rubate il lavoro”. Azione disciplinare

Durante l’interrogazione a scuola avrebbe apostrofato la studentessa davanti alla cattedra come “extracomunitaria”, “una di quelle che vengono qui in Italia a rubarci il lavoro”, il senso dell’uscita del prof. Pare che per un istante sia calato il gelo in aula, e che le parole del docente, che non sappiamo con quale spirito le avesse pronunciate, non siano state troppo gradite alla diretta interessata, che ha raccolto la solidarietà di diversi compagni, tutti minorenni.

Il fatto è accaduto negli ultimi giorni di lezione prima dell’interruzione per la pausa natalizia in un istituto superiore di Piacenza. Che qualcosa di stonato sia uscito dalla bocca dell’insegnante, pur investendo sulla sua buona fede, lo testimonia il fatto che l’episodio è stato segnalato a Libertà da fonti diverse. Tutte piuttosto sorprese, negativamente, da quell’uscita del prof.

Non è chiaro se la famiglia della ragazza abbia deciso di denunciare il fatto, più probabile che gli iniziali intenti siano poi sfociati in un nulla di fatto. Ma non sarà lo stesso nella scuola, che per legge ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del docente piacentino per essere ascoltato sullo specifico episodio e fornire la sua versione. La dirigenza della scuola, contattata, ha confermato la fondatezza dell’accaduto in aula, circoscrivendo la responsabilità dell’insegnante a una sorta di battuta, pur fuori luogo. O, almeno, questo è quanto viene fatto intendere dalla scuola stessa.

L’articolo di Simona Segalini su Libertà