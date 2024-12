Assofa a Podenzano: celebrazione animata del Natale con il cuore di vetro

Ciascuno ha il suo posto, ciascuno ha la possibilità di essere se stesso nella comunità. Lo si è recepito chiaramente ed in modo concreto nel “Natale dell’Assofa” che è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Podenzano qualche giorno prima del 25 dicembre. I giovani ed adulti che frequentano As.so.fa, l’associazione di solidarietà familiare piacentina che è a fianco delle famiglie con persone con disabilità, hanno animato i momenti della messa del Natale, celebrata dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, Adriano Cevolotto. Con lui anche i sacerdoti del territorio e don Fabio Marella, delegato per la Pastorale delle persone con disabilità dell’arcidiocesi di Firenze.

Un nuovo inizio della pastorale sulla disabilità, nei giorni in cui Papa Francesco ha dato avvio al Giubileo cui i ragazzi di Assofa vorrebbero partecipare. “Ad aprile vorremmo andare a Roma – dicono -. Mons. Adriano, ci accompagnerai?”. Nella chiesa, diventata capanna della Natività, si sono susseguiti i momenti ed i personaggi del Vangelo, impersonati dai ragazzi di Assofa, di Oltre l’Autismo, dai bambini della parrocchia, dai volontari. Tutti hanno avuto il loro ruolo in questa celebrazione inclusiva e coinvolgente, cui hanno partecipato l’amministrazione comunale di Podenzano e Piacenza e le realtà associative del territorio. Cevolotto, per la prima volta insieme ad Assofa a Natale (presente in diversi momenti dell’anno con Assofa) ha evidenziato che “l’invito del Natale è lasciare le nostre abitudini e andare verso la luce e la voce del Signore. Il corpo che Dio si è scelto non è il corpo perfetto. Dio permette ad ogni corpo di fare la sua volontà, di riconoscerlo, amarlo e di essere testimone del suo amore”. La celebrazione è continuata con la festa nell’oratorio parrocchiale “Giuseppino Scotti”, il Babbo Natale e la musica natalizia dei pastori-musicanti del corpo bandistico pontolliese.