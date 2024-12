Bilancio dei carabinieri e il “Bullizzometro” nelle scuole, Breda: “Avvertiteci sempre”

Un milione e 800mila i chilometri percorsi nel 2024 sulle strade piacentine dalle pattuglie, numeri in crescita per il terzo anno consecutivo. Effettuati 14.587 interventi, quasi 45 al giorno. Quasi 20mila i servizi esterni, oltre 50 pattuglie al giorno in servizio preventivo. Sono questi i numeri del super lavoro compiuto dai carabinieri. Il bilancio è stato presentato questa mattina, 28 dicembre, dal comandante provinciale di Piacenza, il colonnello Pierantonio Breda.

PIACENZA: BILANCIO ATTIVITÀ DEI CARABINIERI

Quest’anno il 112 ha squillato 118.430 volte, oltre 66mila le persone controllate, di cui il 25 per cento di interesse operativo (559 cittadini piacentini entrano ogni giorno in contatto coi carabinieri). Sono 388 le persone sottoposte a vigilanza, 46 i soggetti con braccialetto elettronico nella provincia. Gli interventi per sinistri stradali sono stati 2.186 mentre 3.215 sono stati gli interventi legati a liti e dissidi privati. Le segnalazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze sono state 132. Per droga sono state segnalate 472 persone, di cui 19 minorenni e 87 persone sono state denunciate per possesso di armi bianche.

CODICI ROSSI A PIACENZA

Il bilancio parla di 168 codici rossi, 96 provvedimenti eseguiti in seguito a codici rossi, 67 divieti di avvicinamento e 29 persone arrestate. Grande impegno anche sulla prevenzione: 88 incontri pianificati nelle scuole, 27 già eseguiti.

LA PIAGA DEL BULLISMO A PIACENZA

“Quello del bullismo – ha spiegato il comandante provinciale – è un problema ampio e costante. Il nostro impegno in questo senso, per aiutare le vittime e fare prevenzione, è davvero importante. Abbiamo realizzato a questo proposito il “Bullizzometro”, un decalogo rivolto non solo alle vittime, ma anche a chi applica certi comportamenti: da quando lo abbiamo diffuso nelle scuole qualcosa ha toccato a livello di sensitività comune. Tante le persone e gli enti che ci hanno chiamato per parlare di bullismo non solo nelle scuole ma associazione ed enti sportivi frequentati da giovani. Un “termometro” – che tocca tutti quelli che possono essere i comportamenti del bullo fornendo anche indicazioni operative su come comportarsi. Infine, altro mantra che vado ripetendo e di chiamare il 112.

Le chiamate arrivano purtroppo e molto spesso troppo tardi. Noi preferiamo essere chiamati subito anche per segnalare notizie incerte. Le nostre pattuglie sono sempre in circuito abbiamo almeno otto pattuglie operative in qualunque fascia oraria.

È necessario telefonare, c’è sempre tempo per rettificare o aggiustare il tiro. Teniamo molto a questo tema, avvertiteci sempre”.

dati della repressione: “reati in calo”

Numeri della repressione: “Quest’anno fotografiamo una positiva flessione del numero dei reati – aggiunge il comandante: 9.349 rispetto ai 9.865 dell’anno scorso. Flessione del numero dei furti, in calo del 15 per cento in provincia e del trenta per cento in città”.

“La Percezione di sicurezza invece si muove in senso opposto” – ha aggiunto Breda. “La percezione della sicurezza è calata perché secondo noi il quadro complessivo è sempre incerto e preoccupante e ci riferiamo anche allo scenario internazionale. Ma quello che incide è ciò che vediamo da vicino in provincia. Dove le distanze sono corte. In provincia quest’anno capitati episodi molto gravi che hanno inciso per conoscenza diretta con le vittime o perché vicine a noi in qualche modo. Sono fatti gravi che si sono sentiti vicini colpendo sensibilità comune e che hanno alimentato preoccupazione e sensazione di insicurezza. Per questo dobbiamo lavorare anche con la stampa dal punto di vista educativo portando a conoscenza l’opinione pubblica di ciò che accade e dei rischi. Il cittadino deve infatti conoscerli, per mettere in campo misure di auto tutela che lo rendono più capace di riconoscere eventuali pericoli. Quest’anno in particolare due gravi omicidi maturati in contesti relazioni esistenti e che hanno segnato opinione pubblica anche a livello nazionale”.

POTENZIAMENTI DELLA STRUTTURA

“Non parliamo solo di risorse – prosegue il comandante – ma anche di interventi di natura culturale. Ogni carabiniere è impegnato ogni mese in almeno due attività formative: 148 carabinieri di vari gradi (più di un terzo dei carabinieri della provincia) hanno partecipato a 23 corsi fuori la sede di servizio. Dato di grande rilievo su temi che spaziano dalle nuove tecnologie investigative a criminalità informatica a guida in condizioni emergenza a contrasto corruzione e tecniche aggressione patrimoni illeciti e sicurezza luogo lavoro e utilizzo taser. Taser che utilizziamo sempre meno, quest’anno solo due o tre volte rispetto all’anno scorso che erano state una trentina. Grande azione di deterrenza, funziona perché dissuade. Potenziamento anche infrastrutturale: siamo ormai alle battute finali prima della nuova stazione di Podenzano. Quest’anno inoltre tre carabinieri di questa provincia hanno preso parte a missioni internazionali. Da ultimo, nel 2024 abbiamo ricordato nei dieci anni della scomparsa il vicebrigadiere Luca Di Pietra a cui è stata dedicata la stazione di Podenzano. Nel 2025 ricorderemo un eroico brigadiere piacentino Alberto Araldi detto Paolo, ucciso due mesi prima che venisse liberata Piacenza. Operazione culturale perché era piacentino ed è giusto che i suoi concittadini siano orgogliosi di lui. Presenteremo presto le operazioni che condurremo in suo ricordo”.

>