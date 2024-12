Lo stalking non ha età: settantenne condannato a un anno e tre mesi

Un anziano pensionato che aveva avanzato le sue proposte amorose in modo troppo insistente è stato condannato venerdì in tribunale ad un anno e tre mesi di pena. Imputato un settantenne italiano, vittima una sessantenne anche lei italiana. I due abitano a Piacenza. L’avvocato difensore Emanuele Solari, al termine dell’udienza ha commentato: “aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza e poi valuteremo il ricorso in appello”.

Al termine della sua requisitoria il pm Antonio Rubino aveva chiesto per l’imputato un anno e sei mesi. L’avvocato difensore invece al termine della sua arringa aveva chiesto l’assoluzione per il suo assistito, il quale si è sempre dichiarato innocente.

I fatti contestati al settantenne erano avvenuti a Piacenza fra il 2020 e il 2022. L’uomo era accusato di aver tempestato di telefonate e messaggi la sessantenne, che in più di un’occasione aveva manifestato di non gradire le attenzioni dell’insistente corteggiatore. Lui sentito in una precedente udienza si è dichiarato completamente innocente, ammettendo di aver avvicinato la donna e di averle telefonato: “ma solo perché le avevo prestato 3 mila sterline e di conseguenza, chiedevo di poter riavere il mio denaro”.

La donna da parte sua aveva confermato le numerose telefonate e messaggi ricevuti dal pretendente affermando anche di trovarselo spesso nelle vicinanze, anche quando usciva di casa: “o quando“ ha detto testimoniando al processo “portavo il mio cane nell’area di sgambamento, andava a finire che ci trovavo lui”.