Ambulanti in allarme: “La messa a gara degli spazi pubblici ci farebbe chiudere”

Torna la paura della messa a gara da parte dei Comuni degli spazi pubblici per gli ambulanti, anche piacentini, a fronte dell’incombere delle regole europee della direttiva Bolkestein. Sono circa 130 gli ambulanti iscritti alla Fiva Confcommercio, a cui se ne aggiungono almeno un altro centinaio in provincia, escludendo i cosiddetti “spuntisti giornalieri” che non hanno concessioni. I rischi riguardano i posteggi attualmente occupati in base a concessioni rilasciate dai Comuni, di durata pluriennale.

Ora è l’Ue a richiedere una revisione totale della normativa con la rimessa a gara di tutte le concessioni in essere, senza criteri premianti. Ma i sindacati degli ambulanti hanno prontamente richiesto un tavolo ministeriale per risolvere il problema.

Il direttore di Unione Commercianti Piacenza, Gian Luca Barbieri: “Come Confcommercio Piacenza, rimarremo sempre al loro fianco delle rivendicazioni degli ambulanti”. Stessa linea per Adriano Anselmi, presidente provinciale di Fiva Confcommercio Piacenza. “A rischio – si dice – è la sopravvivenza stessa delle imprese”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ