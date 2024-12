Quartiere Besurica, a Natale i rifiuti aumentano e i bidoni traboccano

Il periodo delle feste si fa sentire, non solamente sulle nostre tavole ma anche per quel che riguarda i rifiuti che aumentano e vanno ad aumentare l’ingombro negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata. Esattamente ciò che è avvenuto al quartiere Besurica, prontamente documentato e fotografato da un residente che ha postato un’eloquente immagine sul gruppo “Sei di Piacenza se…” su Facebook. Nella fotografia si vedono chiaramente i vari cassonetti accatastati uno accanto all’altro colmi di rifiuti fin quasi a traboccare ed è esplosa la corsa al commento con oltre un centinaio di post di risposta in meno di 24 ore. I cittadini hanno puntato il dito sul nuovo piano di gestione della raccolta dei rifiuti prendendosela con l’Amministrazione Comunale e l’ente gestore Iren in merito alle tariffazioni e ai contenitori per l’indifferenziato e per la carta. «Siamo tutti consapevoli che le fasi di sperimentazione in vista di un cambiamento di servizio pongono delle criticità» è la replica dell’assessore al decoro urbano Matteo Bongiorni alle proteste: «Nel caso specifico, l’immagine non fornisce tutti gli elementi per un’analisi esaustiva. È indubbio, però, che durante le festività natalizie i rifiuti aumentino notevolmente: oltre all’attenzione che dobbiamo porre nel differenziare nel modo corretto, sarebbe consigliabile compattare quanto più possibile carta e cartone per ridurne la volumetria. I numeri dei passaggi sono rimasti esattamente gli stessi, i prelievi quindi sono adeguati come ogni anno secondo le festività e indicate nel calendario dei ritiri di Iren».