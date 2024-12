Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, cena con raccolta fondi e nuovi progetti

Nei giorni scorsi si è tenuta la tradizionale cena natalizia del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, con il consueto scambio di auguri: occasione importante anche per stilare un bilancio dell’anno che sta per volgere al termine e per mettere nel mirino i progetti futuri.

Il presidente Mario Veneziani ha confermato le linee guida del suo mandato, ricordando i progetti già in essere e quelli in fase di realizzazione, esprimendo “riconoscenza ai soci rotariani per il costante impegno dimostrato”.

Nel corso della serata è stata organizzata la consueta raccolta fondi con una lotteria a premi messi a disposizione anche dai soci: quanto realizzato dalla vendita dei biglietti contribuirà alla realizzazione dei prossimi progetti.

Presentato anche il prototipo delle magliette, con il logo del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, che verranno indossate dai ragazzi assistiti da Afadi (Associazione famiglie disabili) che parteciperanno alle giornate esperienziali previste dai progetti in cantiere. La realizzazione delle magliette è sponsorizzata dalla MM Motors di Podenzano, che ha notevolmente contributo alla realizzazione di questo service.