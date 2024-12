Ziano Piacentino rischia di rimanere senza medico di base

Nessun medico si è fatto finora avanti per aprire un ambulatorio a Ziano. A fine gennaio il medico di famiglia, Flavio Della Croce, andrà in pensione dopo 45 anni di servizio. Per colmare il vuoto l’Ausl aveva bandito per tempo la cosiddetta zona carente che però è andata deserta. “Finora – dice il direttore assistenza primaria e responsabile del servizio di continuità assistenziale dell’Ausl Gaetano Cosentino – nonostante il posto fosse stato bandito per tempo, nessuno ha accettato di esercitare a Ziano”. “Questo non significa – aggiunge – che un altro medico non accetti, da qui al giorno del pensionamento del dottor Della Croce, di aprire un secondo ambulatorio a Ziano”. Un medico della medicina di famiglia di Borgonovo potrebbe cioè accettare di aprire un altro studio a Ziano. A metà gennaio i pazienti di Della Croce riceveranno una notifica dell’Ausl che li inviterà a scegliersi un altro medico. “Per quel che ci riguarda, come Azienda – aggiunge ancora il responsabile Ausl – ripubblicheremo la zona carente andata deserta e cercheremo di riassegnarla”.