Ciclista investito da un’auto a Castel San Giovanni finisce all’ospedale

Un ciclista è stato investito questa mattina, 30 dicembre, lungo le strisce pedonali di piazzale Gramsci, a Castel San Giovanni. L’uomo, un 35enne tunisino, stava pedalando lungo le strisce quando è stato urtato da una Fiat 500. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice verde al locale pronto soccorso. Sul posto la Polizia locale.