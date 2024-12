“La Festa del Gigi”, un 2024 da incorniciare: oltre 40mila euro devoluti in beneficenza

Ci sono eventi che riescono a intrecciare con straordinaria naturalezza mondi apparentemente distanti, come il divertimento, l’intrattenimento e la solidarietà.

La Festa del Gigi è uno di questi, una manifestazione che non si limita a regalare momenti di allegria e spensieratezza, ma che si pone l’obiettivo di andare oltre, abbracciando i valori della beneficenza. Solo nel 2024 Luigi Marazzi, la mente che si cela dietro al marchio “La Festa del Gigi”, è riuscito a raccogliere con il supporto di diversi sponsor oltre 40mila euro devoluti in cause e progetti benefici: “Un risultato significativo – commenta pienamente soddisfatto il “Gigi” – reso possibile grazie al supporto di tanti sostenitori, cittadini, associazioni e imprese, che condividono i valori di inclusione e responsabilità sociale”.

