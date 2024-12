Polizia, 3.500 chiamate al 113 in un anno. In aumento i maltrattamenti in famiglia

La Questura di Piacenza ha divulgato i dati relativi all’attività svolta nel 2024 fino al 15 dicembre.

“Le chiamate al 113 sono state quasi 3.500, 28.581 gli interventi totali e 25.302 le persone identificate nell’ambito delle attività delle Volanti e del reparto prevenzione crimine” ha spiegato il Questore di Piacenza Ivo Morelli.

In calo i furti in abitazione, in crescita le indagini per reati contro la persona come maltrattamenti, stalking, lesioni e violenza sessuale passate da 163 a 193. In aumento anche gli ammonimenti del Questore.

Tra le operazioni svolte dalla Squadra mobile nel 2024 si annoverano quella relativa al contrasto alle bande giovanili in centro storico denominata Streetbullyng che portò alla denuncia di 19 persone per i delitti di rapina, rissa, lesioni, porto abusivo di armi, spaccio di stupefacenti ed estorsione, 45 le persone sottoposte a provvedimenti. Un’altra importante operazione ha riguardato la corruzione nella sicurezza sul lavoro, 16 le persone indagate.

La polizia stradale ha ritirato 49 patenti, 4.855 le sanzioni elevate (464 in più dell’anno scorso).

In calo le denunce ad opera della polizia postale.

