Cade in motorino dopo l’urto con un’auto, donna a Parma in elisoccoso

Incidente nel pomeriggio di martedì 31 dicembre a Besenzone. Una donna in sella a un motorino è caduta a terra dopo essere stata urtata da un’auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori: l’eliambulanza ha condotto la donna in ospedale a Parma. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.