Carrello solidale: a Castel San Giovanni aiutate 3.600 persone in 10 mesi

È un bisogno in costante crescita quello a cui, di anno in anno, fanno fronte i volontari del Carrello solidale.

Nei primi dieci mesi del 2024 sono già state 3.595 le persone aiutate tramite la distribuzione di generi di prima necessità.

“Ad oggi – dice il presidente della onlus Donato Capuano – si registra una media annuale di circa 4.300 borse distribuite”. Oltre quattromila borse cariche di generi di prima necessità che i volontari raccolgono quotidianamente per dare sollievo a centinaia di famiglie in condizioni di povertà. Famiglie che non si trovano solo a Castel San Giovanni.

Il raggio d’azione si è allargato con il tempo anche a Sarmato e Ziano.