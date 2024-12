Dalla George Clooney alla sanità: le notizie più cliccate su Liberta.it nel 2024

E’ una drammatica richiesta d’aiuto di metà agosto, scaturita in un momento di forte sconforto e fortunatamente conclusa con un lieto fine grazie all’intervento dei carabinieri, la notizia più cliccata nel 2024 sul nostro sito Liberta.it con oltre 260mila visualizzazioni. E poi l’anziana che a fine gennaio, assieme al figlio, era costretta a dormire in auto tra le strade di Piacenza, in seguito allo sfratto da casa. Una vicenda vista online da più di 10mila persone.

Il tema sociale è quello più seguito, quindi, a testimonianza del fatto che i piacentini sono attenti alle necessità del territorio e a quanti vivono situazioni di disagio. La conferma arriva ogni anno dalle tante manifestazioni di solidarietà che permettono di raccogliere fondi e beni da destinare alle cause di bisogno.

C’è anche il maltempo a suscitare interesse e click, come l’annuncio ai primi di settembre dell’arrivo di una intensa perturbazione – rimarcata da una allerta meteo arancione che copriva buona parte della regione Emilia Romagna – che ha raccolto 103mila visualizzazioni.

Anche salute e medicina rientrano nella sfera di interessi dei piacentini: il debutto della realtà aumentata con visori e Qr-Code nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Piacenza è stata un’altra notizia da più di 10mila views. Seguita a ruota dall’esplosione a luglio di ricoveri in rianimazione per polmoniti batteriche.

E poi il mondo lavoro, le sue contraddizioni, e le ripercussioni su chi fatica ad arrivare a fine mese, generano interesse e visualizzazioni: dalla chiusura o trasferimento di grossi depositi della logistica, alla situazione surreale della donna titolare di una attività di abbigliamento, che si è vista recapitare da Equitalia una ingiunzione di pagamento per contributi non versati nonostante l’attività fosse regolarmente chiusa da 9 anni.

Il gossip, quello internazionale con la G maiuscola, se non fosse altro per il soggetto in questione, ha catalizzato sguardi – soprattutto femminili, sia online che in presenza: il set cinematografico che a maggio ha portato in un anonimo parcheggio lungo il Chiavenna a Caorso attori del calibro di George Clooney e Adam Sandler ha permesso di collezionare decine e decine di migliaia di contatti ad ogni post pubblicato.

Sopra a tutti quello della torta realizzata da una pasticceria della zona per il 63esimo compleanno del protagonista di ER Medici in prima linea, festeggiato proprio tra tendoni e camper del parco chiuso.