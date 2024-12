Gossolengo, automobilista esce di strada e si schianta contro il muretto di una casa

Pare abbia fatto tutto da solo l’automobilista che nella serata di ieri, 30 gennaio, intorno alle 21.45 è uscito di strada a Gossolengo, schiantandosi contro il muretto di un’abitazione e danneggiando – nell’impatto – un’auto posteggiata.

L’incidente, avvenuto in via Maestri del Lavoro, non ha avuto gravi conseguenze per l’uomo alla guida del veicolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.