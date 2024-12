Rottofreno, al via i controlli sulla stabilità e lo stato di salute degli alberi

Valutare la stabilità degli alberi e le loro condizioni di salute è l’obiettivo degli accertamenti affidati dal Comune di Rottofreno ad uno studio agronomico per indagare sulle caratteristiche morfologiche e strutturali del patrimonio arboreo comunale lungo i principali viali presenti a San Nicolò e Rottofreno

Il Comune fa sapere che si tratta di una valutazione preliminare visiva e della stabilità (V.T.A. – Visual Tree Assessment) di circa 260 alberi presenti sul territorio comunale e, se sarà necessario, anche con approfondimenti strumentali.

“La Vta – si legge nella nota – è una metodologia utilizzata per la valutazione visiva degli alberi, che permette di analizzare la salute, la stabilità e i rischi associati a una pianta. Il processo si concentra sull’osservazione e sull’analisi di diverse parti dell’albero, come il tronco, i rami, la chioma, e la corteccia, per identificare possibili problematiche strutturali o eventuali patologie.

L’analisi preliminare avviene osservando la pianta nel suo insieme, alla ricerca di segni di malattia, danni meccanici o evidenti segnali di debolezza strutturale, cerca segni di difetti nella struttura dell’albero, come cavità nel tronco, rami deboli o danneggiati, e potenziale rottura.

Si esaminano possibili malattie, attacchi di parassiti o la presenza di funghi che potrebbero compromettere la vitalità della pianta.

La valutazione è utile per misurare lo “stato di salute” delle piante, individuare eventuali difetti o criticità nel tronco, che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo. Tutto questo aiuterà l’amministrazione a prendere decisioni su potature, abbattimenti o altre misure preventive con i fondi già previsti a bilancio”.