Arresto cardiaco durante il cenone di San Silvestro, muore ristoratore

Tragedia nella serata di San Silvestro in un agriturismo della provincia. Il titolare del locale, Sergio Bonini, ha perso la vita colpito da un arresto cardiaco. E’ successo nella frazione Godi di San Giorgio, poco prima delle 22 del 31 dicembre 2024.

Nel locale era in corso la cena di Capodanno con una trentina di persone presenti, il 66enne si è accasciato in cucina e per lui purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi dei soccorso.

Sergio Bonini lascia la moglie Luisa e i figli, uno di loro è Omar Bonini, viceparroco a Fiorenzuola.

Sergio Bonini era molto noto in provincia, in passato era stato titolare di un negozio di ortofrutta e aveva gestito anche un’attività come ambulante.