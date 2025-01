Festa di Maria madre di Dio, in Duomo il vescovo emerito Ambrosio prega per la pace

“In questo inizio del nuovo anno veniamo da te, o Maria, che sei l’aurora della salvezza e primizia di un mondo nuovo pacificato nell’amore. Maria, Madre del Principe della pace, vieni in nostro aiuto, infondi in noi fiducia e speranza perché ci sia un orizzonte di futuro per l’intera umanità”.

E’ l’inizio della preghiera per la pace elevata al Cielo dal vescovo emerito della diocesi di Piacenza-Bobbio, Gianni Ambrosio, all’inizio della celebrazione eucaristica del 1° gennaio, nella festa di Maria Madre di Dio.

“E’ davvero bello che l’inizio dell’anno sia segnato dalla devozione, dalla preghiera, dall’invocazione rivolta alla mamma del Signore Gesù, che è madre di Dio ma anche madre nostra – sono le sue parole durante l’omelia -, perché la benedizione di Dio attraverso le mani di Maria è una luce che illumina il cammino di tutti noi, che spesso siamo in tante oscurità e in tante difficoltà”.

“Maria, Madonna delle grazie, ottienici la grazia che più ci sta a cuore, quella della pace aiutaci a portare la gioia nel mondo e a seminare pace nei campi resi sterili dalle guerre e dai conflitti – è ancora il testo della preghiera -. Maria, Madonna del nostro popolo, prendi l’umanità intera sotto il tuo manto e facci scoprire fratelli tutti bisognosi gli uni degli altri”.

In questa giornata e in questa celebrazione la preghiera rivolta a Maria è stata particolare per la grande necessità di pace: “Non solo a livello internazionale – prosegue monsignor Ambrosio – ma anche tra di noi, nelle nostre case. Abbiamo bisogno di buoni rapporti, di relazioni che ci aiutino ad andare avanti e a superare le tante difficoltà che la vita ci presenta”.

“Santa Madre di Dio e Madre nostra intercedi per noi presso il figlio tuo Gesù ora e in ogni giorno del tempo che si dischiude davanti a noi” conclude la preghiera.

“Le difficoltà fanno parte della vita – conclude il vescovo emerito – ma fa altrettanto parte della vita avere la certezza che la madre di Dio ci diche che con la sua intercessione il Signore fa tante cose buone e belle per noi, per il nostro futuro e per la nostra salvezza”.