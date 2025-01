Manda in frantumi la porta del bar e si avventa sulla cassa: fermato dalla polizia

Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31, un malvivente ha rotto la porta d’ingresso e si è introdotto in un bar gelateria di via Taverna a Piacenza raggiungendo la cassa. Una volta all’interno è però scattato l’allarme e l’uomo è fuggito di corsa. Poco dopo è stato fermato dalla polizia e condotto in questura per gli accertamenti del caso. Si tratta di un trentenne di origini straniere.