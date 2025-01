Asl Piacenza, Stefano Fugazzi direttore Servizi accesso e relazioni con l’utenza

Il direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza Paola Bardasi ha nominato ufficialmente Stefano Fugazzi direttore dei Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza dell’Azienda Usl di Piacenza.

“I servizi per l’accesso e le relazioni con l’utenza – evidenzia Bardasi – rappresentano una colonna portante del nostro sistema sanitario, poiché garantiscono ai cittadini un contatto diretto, equo e moderno con le prestazioni sanitarie. L’esperienza, la visione innovativa e la profonda conoscenza delle necessità del territorio permetteranno al dottor Fugazzi di continuare a svolgere la sua attività, così strategica per l’Azienda, con competenza e affidabilità. A lui va il mio più sentito augurio di buon lavoro in questo incarico importante per la nostra comunità”.

accesso più equo e facile per tutti

“L’area di cui mi occupo, in estrema sintesi, è quella dell’accesso alle prestazioni sanitarie. Un’area che ho visto cambiare nel tempo”, afferma Fugazzi. “Da anni, ma ancora oggi, l’obiettivo principale è quello di un accesso più equo e facile per tutti i cittadini. Un obiettivo che la tragica esperienza della pandemia – ribaltando tutti i paradigmi classici di accesso; la gente non poteva muoversi ma aveva bisogno di usufruire comunque di determinati servizi – ha reso più raggiungibile. La filosofia che sta dietro a tutti i processi di innovazione dell’accesso è quella di decentrare il più possibile quelle operazioni che un utente può fare da solo (grazie alle nuove tecnologie digitali) o appoggiandosi alle farmacie. Sebbene le fasce più deboli siano sempre al centro della nostra attenzione, va sottolineato che oggi la popolazione ha innumerevoli modi per accedere alle prestazioni. Ciò che intendiamo continuare a portare avanti è il decentramento di tutte le attività a bassa complessità (il pagamento di un ticket, per esempio), la specializzazione degli operatori per quanto riguarda le attività più complesse e il rafforzamento della multi-canalità degli accessi”.

attenzione alle fasce più deboli

Innovazione nell’ottica di un’utenza sempre più varia, insomma. “Il grande lavoro – in parte già fatto dai miei predecessori – è quello di omogeneizzare le procedure sull’intero territorio, in modo che il cittadino di Lugagnano abbia le stesse agevolazioni e lo stesso trattamento di quello di Piacenza”, ha sottolineato Fugazzi.

“La sfida definitiva, poi, resta quella legata alle fasce più deboli. Come il Covid ha dimostrato, quando l’esigenza è reale e urgente la gente trova il modo di fare un accesso a un servizio senza per forza presentarsi allo sportello. Gli anziani dei prossimi vent’anni avranno una capacità digitale maggiore rispetto a quelli di oggi e questo sarà anche il frutto di tutti questi processi di innovazione, tuttora in atto, che non sono solo più veloci, ma anche più sicuri (pensiamo, ad esempio, a quanto possa semplificare la nostra vita di cittadini, in modo peraltro più che sicuro, il Fascicolo sanitario elettronico)”.

chi è stefano fugazzi

Il dottor Fugazzi è arrivato all’Azienda Usl di Piacenza nel 2008, dopo un master in Management sanitario all’università Bocconi di Milano. Dopo poco è andato all’Azienda Usl di Bologna, dove si è fermato per otto anni, nei quali ha ricoperto diversi ruoli: dal supporto alla Direzione generale per la pianificazione strategica al controllo di gestione. Per due anni è stato anche responsabile amministrativo del distretto di Pianura est, il secondo per popolazione della provincia. Quindi, è rientrato nella Direzione generale per occuparsi dell’Area vasta Emilia centro (integrazione metropolitana dei servizi, processi di unificazione dei procedimenti amministrativi).

L’ultima esperienza bolognese è stata la direzione amministrativa del Centro regionale sangue, la banca del sangue della regione Emilia-Romagna. Nel capoluogo emiliano ha conseguito anche un secondo master in Politiche sanitarie.